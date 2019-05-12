مصطفى حجاج يصاب ويسجل أغرب رد فعل في «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم المطرب مصطفى حجاج، لضحايا الفنان المصري رامز جلال هذا العام، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

وبدأ رامز جلال، حلقة برنامج رامز في الشلال”، بمقدمة ساخرة من مصطفى حجاج، قائلًا: “الواحد يغني لأمه لحبيبته مش يغني للنعناع”.

كما سخر من شاربه، ووزنه الزائد، ولم تخل الحلقة من تعليقات رامز جلال، الساخرة من طريقة حجاج في الكلام، والذي وصفه بالميكانيكي، قائلًا: “بص يا بتاع السكر يا مسكر أنا جايبك من غيره ما أفكر وصدقني بعد الحلقة أوردراتك هتكتر”.

وفاجأ مصطفى حجاج، رامز جلال، بعد سقوطه في فقرة النهر، ضمن مقالب البرنامج وحاول مصطفى حجاج، القفز من حركات رامز جلال، المتنكر إلى جانبه وسط النهر، وذلك خوفًا من غرق الزورق والذي امتلئ بالمياة.

وأحكم رامز جلال، قبضته عليه حتى يعوق حركته، الأمر الذي أثار غضبه وطالبه بالابتعاد عنه.

وحاول رامز جلال، إقناع مصطفى حجاج، بسقوطه من على الزورق وهو الأمر الذي لفت أنظار حجاج، وطالبهم بالوقوف لإنقاذه من الغرق.

وتعرض “حجاج”، للإصابة في فقرة النهر، والتي نتجت عن اصطدام الزورق بإحدى الصخور، وكانت سببًا في صعوبة صعوده إلى الجبل والذي يتواجد فيه الفقرة الأهم في البرنامج وهي “الغوريلا”، والتي يتنكر رامز جلال، في شخصيتها.

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وكعادته سخر رامز جلال، من إصابة حجاج، وعدم قدرته على الصعود مؤكدًا أن ذلك نتيجة شربه للشيشة.

وسجل مصطفى حجاج، هروب أول نجم من غوريلا رامز جلال، منذ بداية البرنامج في هذا الموسم، وذلك بعدما رفض النظر إلى الغوريلا، وفر هاربًا إلى المياة الأمر الذي تسبب في سقوطه من على السلم.

واضطر رامز جلال، للكشف عن المقلب، وأكد مصطفى حجاج، أنه كان يتعرض للإصابة الشديدة بسبب هذه القفزة التي تعرض لها، وبعدها قدم مع رامز جلال، عدد من الأغاني التي اشتهر بها.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو إنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.

ويقدم رامز جلال خلال الحلقة دور مساعد الإنقاذ الذي يظهر متخفيًا إلى جانب الضيف، في فقرة ويتخفى بزي الغوريلا في أخرى، قبل أن يكشف عن شخصيته