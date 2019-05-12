"شهر الرحمة" ساحة واسعة لصراعات النجوم

شهدت برامج "التوك شو"، في الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم، أزمات عدة بين نجوم الوسط الفني والمشاهير، وعمّقت أيضًا الخلافات التي هدأت بين بعضهم خلال الأيام السابقة، حيث أعادت البرامج الحوارية الأزمات والخلافات إلى المشهد رغم مرور 5 أيام فقط على شهر الصيام.

وفتح المشاهير الذين شاركوا في برامج التوك شو على رأسهم "عايشة شو" و"شيخ الحارة"، النار على زملائهم الذين ردوا عليهم؛ ما أحدث حالة كبيرة من الجدل والخلاف الذي شغل الرأي العام.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز أزمات النجوم التي أثارتها برامج التوك شو خلال الأيام الأولى من بداية السباق الرمضاني.

أحمد سعد وسمية الخشاب

أشعل أحمد سعد الخلافات بينه وبين طليقته سمية الخشاب، واتهمها بسرقته وخداعه، خلال مشاركته في برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناتي "القاهرة والناس" و"النهار".

وردت سمية على سعد عبر "إنستغرام" قائلة: "قل ما شئت في مسبة عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب.. لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب".

وأوضح سعد، "هي ضحكت عليا وأنا آمنتلها جامد بكل ما أملك وأنا كنت محتاج لها في الفترة دي إلا أنها سرقت شقتي"، موضحًا أن أغنية "قلبي يا ناس" هو صاحبها ولكن سمية الخشاب سرقتها منه ووثقتها من ورائه في الشهر العقاري باسم مستعار.

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ريم البارودي وأحمد سعد

وجدد سعد خلافه أيضًا مع طليقته ريم البارودي، حيث صدم جمهوره بإعلانه عن فترة زواجه منها، انفصاله عنها وارتباطه بسمية الخشاب، مؤكدًا أن زواجه منها استمر 6 أيام فقط ثم طلقها.

وقال الفنان أحمد سعد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، إنه يُحب مشاهدة طليقته الفنانة ريم البارودي في البرامج التلفزيونية، لأنه يرى شخصية جديدة.

وأضاف، "فيه ستات نميرات، تسيبك بس لو سابتك تخربشك، وفيه ستات تسيبك ومش تخربشك بس متخلكش تتجوز غيرها".

وتابع، "ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزة أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه مش بكيتي عند المأذون يمكن كنت رجعت".

أصالة وفجر السعيد

هاجمت الفنانة السورية أصالة، فجر السعيد في برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، إلا أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد توعدت، أصالة نصري، بالرد عليها عقب انتهاء شهر رمضان، بعد اتهام الأخيرة لها بأنها "تتمسح في المشاهير كي تلفت الانتباه".

وقالت الإعلامية الكويتية، عبر حسابها على "تويتر"، إن أصالة "نالت الجنسية البحرينية ولا تتذكر الشعب البحريني لا في حفلاتها ولا مناسباتهم الرسمية".

وكتبت فجر، "بس هذا ما يمنع إني عقب رمضان أفتح موضوعك من جديد.. رمضان كريم وعسانا من عواده يخلص الشهر الكريم واحتمال أرجعلك إذا لم تعلني التوبة عن طرح اسمي أو الهمز واللمز علي".

أنغام وأصالة

وشنت أصالة نصري، هجومًا شرسًا على صديقتها السابقة، المطربة أنغام، بسبب أزمة زواجها من الموزع أحمد إبراهيم.

وتحدثت نصري، في حوار ببرنامج "عايشة شو"، عن طبيعة الخلاف بينها وبين أنغام قائلة: "هناك أشخاص يكونوا شاطرين في خراب البيوت، وعلى أنغام أن تعلم أن الحب والعشق لا يمكن أن يأتي على حساب خراب بيوت بها أطفال، صداقتي بها انتهت، ولن تعود كما كانت، لأني لا أحب مثل تلك التصرفات من أي شخص إطلاقًا، لأن عندي أشخاص من دمي عانوا منه".

وتابعت، "حذفت أنغام وعملت لها بلوك من كل صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل، لقد انتهت علاقتي بها تمامًا".

واستطردت بقولها، "أجرت أنغام منذ فترة حوارًا تلفزيونيًا وسألت عن صديقتها المقربة التي تتمنى أن تذهب معها لرحلة، وأنا أعلم كم أمثل لها وكيف أني أغلى الغاليين على قلبها، لكنها تعمدت ألا تذكرني، ولم تنساني سهوًا، لكنها لم تعلم أني لا أنسى أبدًا".

وأتمت، "غضبي يصبح سيئًا، إذا أحسست بالغدر، وأنا شعرت بالغدر مما فعلته أنغام، وما حدث منها موقف معلن لا يكفيه أي اعتذار".

أصالة وزياد الرحباني

كما فتحت أصالة أيضًا، النار على زياد الرحباني، قائلة إنه لا يُعجبها، لا على المستوى الفني أو الشخصي، ولا تُحب الشخصيات المستهترة، والذين يتحدثون عن المجال الفني باستهتار.

وأضافت، "أنا مش بحب الهمجية في الفن، مش بحب القسوة في الفن، هو يستند على والدته فيروز، وكلنا نستند عليها، فيروز دي حبيبة الجميع"، وتابع، "ده رأيي فيه من زمان مش من دلوقتي بس، هو مستهتر وهمجي".

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صالح الراشد ومحمد عدوية

وأظهر مقطع فيديو، مطلع شهر رمضان، تلاسنًا بين المذيع الكويتي صالح الراشد ومدير أعمال الفنان المصري محمد عدوية، بعد سؤال وجهه لعدوية عن حقيقة منع والده من دخول الكويت.

وجاء هذا السؤال الذي وصف بالحساس جدًا، ليعيد إلى الأذهان واقعة ضجّت بها مصر في أواخر الثمانينيات، وتتعلق بتعرض عدوية لعملية "إخصاء" من أحد أعضاء الحاكمة في الكويت.

ووفقًا لتفاصيل متداولة، فإن الشيخ طلال بن ناصر الصباح أقدم على الاعتداء على عدوية عام 1989، حيث تم العثور عليه وهو في غيبوبة بعد دخوله لغرفة أقام بها الصباح في مصر، واستدعائه لإحياء حفلة غنائية أمامه.

وفي الرواية المتداولة بين جموع المصريين أن عدوية تعرض لعملية إخصاء بسبب علاقته بإحدى نساء الأمير، وأن أغنية “بنت السلطان” غناها لأميرة كويتية؛ ما أشعل الغضب في قلب الأمير بعد أن ضبط عدوية في أحضان أميرته، وقرر الانتقام بإنهاء رجولة المطرب الشهير وهو ما نفته زوجته.

أحمد آدم ومحمد نجم

وردّ الفنان أحمد آدم على اتهامات الفنان الكوميدي محمد نجم له بتقليده في المسرح، وقال، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء: "الناس اللي تحكم، وأنا مش باقلِّد نجم في التمثيل، لكن كنت فعلًا باقلِّده في الحياة، وواضح إن الموضوع كان بيضايقه من غير ما يقول لي".

وأضاف، "نجم واخد مني موقف من زمان؛ لأني تركت له مسرحية من غير ما يعرف السبب، وأنا أرفض أقول السبب؛ لأن ده هيبقى فيه إحراج ليه، لكن باختصار أنا من مدرسة الفنية العسكرية لمحمد صبحي، وما عاجبنيش شكل مسرح نجم، وفجأة لقيتني قدام واحد بيقول منولوج وبيحاسب فيه الصالة، واكتشفت إن نجم بيغيظ بيّا محمد صبحي وعمل مشكلة بيني وبينه".

وتابع آدم، "محمد نجم غلط فيا 20 سنة، وعندي القدرة إني أكرَّه الناس فيه من مواقف أحلف على مصحف إني شُفتها بعيني، لكن أنا أكبر من كده، ومش عايز أغلط فيه لأنه راجل كبير".

فجر السعيد وبسمة وهبة

بسبب برنامج "شيخ الحارة"، هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، نظيرتها المصرية بسمة وهبة، مشيرة إلى أن الأخيرة طلبتْ منها الظّهور في برنامجها الرّمضانيّ، ووصفتها بأنها مثل "وجه بن فهرة"، أيْ لا حياء لديه يشتمك بالخلف، ويتودّد إليك إذا احتاجك.

وأعربتْ فجر، عبر حسابها في "تويتر"، عن اندهاشها من هذا الطّلب الغريب، خاصًة أنّها "وسطّت" البعض، لإقناعها بالظهور معها، متسائلًة: "هل هي في قواها العقلية، أم أنها تطلبني لتفتح حلقة لشتمي على الهواء؟".

وأضافتْ الإعلاميّة الكويتيّة، "شيء عادي لا تعتبره جريمة تستحق العقاب عالأقل في طرد مندوبها الذي أرسلته".

ووجّهتْ "السعيد"، رسالة للإعلاميّة المصريّة قائلًة: "يا بسمة إنتي في مهرجان الشتايم اللي فتحتيه على الهوا أنكرتي معرفتج فيني وقلتي قابلتها كم مرة بالصدفة".

وفضحتها قائلًة، "يا لهوي متعرفنيش يا بسمة، ولا مرة دسكتلك مقال من مقالاتك اللي كنتي تنشريها بالصحافة، طيب ولا مرة طلبتي مني نشر مقالاتك في صفحتي بالفيس بوك، ولا قلتيلي شرف ليا إنك تقري مقالتي، وغيره وغيره وغيره".

وأتمّتْ فجر السعيد قائلًة: "للأسف يا بسمة، أنا لا أجيد التعامل مع ناس بتشتمك في ظهرك وأمامك زي ما قالت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب في لقائي معها على سكوب في برنامج غبقة سكوب، يشتموني بظهري وييجوا قدامي زي البوبي".

ويُذكر، أنّ بسمة وهبة، تقدّم برنامجها "شيخ الحارة"، يوميًا في رمضان عبر قناة القاهرة والنّاس، وتستضيف فيه العديد من النّجوم، منهم آيتن عامر، وأحمد سعد، وغيرهما.

أحلام وشمس الكويتية

ورفضت شمس الكويتية إنهاء الخلاف مع النجمة الإماراتية أحلام، حيث قالت خلال برنامج "عايشة شو"، إنها لن تتصالح أبدًا مع المطربة أحلام التي على خلاف معها دائمًا.

وأضافت شمس، أن كل شخص له مسيرته الخاصة لا يمكن لأحد استكمال مسيرة أي فنان، مشيرة إلى أن الفنان لطفي بوشناق خاص جدًا ولا مثيل له.

آيتن عامر وريهام سعيد

وحدثت أزمة كبيرة بين الفنانة المصرية أيتن عامر والإعلامية ريهام سعيد، بعد أن هاجمتها الأولى، خلال برنامج "عايشة شو".

وقالت آيتن، "إنها ريهام قامت بعمل مقلب بها على شاشة التلفزيون"، متابعة: "متوقعتش إن هي تعمل فيا كدا وكان أول مرة يحصل فيا مقلب في حياتي".

وأضافت عامر، "ريهام كممثلة كويسة ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسها، من خلال ذهابها إلى ورش للتمثيل، مضيفة: "هي مذيعة مش ممثلة وخبرتها في التمثيل قليلة"، فيما ردت عليها الإعلامية ريهام سعيد، قائلة إنها لن تسعى للرد على هذه التصريحات احترامًا للفنانة وفاء عامر.

وأضافت "سعيد" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام": "مش هرد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة، وعشان ردي هيوجعك، وأنا متعودتش أوجع حد، بس إنتِ صعبانة عليا".

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