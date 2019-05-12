"تحدي بيسة" يُجبر مي عز الدين على غلق التعليقات بـ"إنستغرام"

أجبرت انتقادات الجماهير، الفنانة المصرية مي عز الدين، على غلق خاصية التعليقات على منشوراتها بحسابها الرسمي على إنستغرام، بعد أيام من انطلاق السباق الدرامي في رمضان والذي تخوضه بمسلسلها "البرنسيسة بيسة".

وشهدت حسابات مي عز الدين عبر مواقع "السوشيال ميديا" موجة من السخرية والانتقاد، كما أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تحديًا جديدًا يسخر من شخصية مي عز الدين في المسلسل، حمل اسم "تحدي بيسة".

وانتشر التحدي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون في تقليد حركات وأزياء شخصية بيسة في المسلسل، ونشروها على السوشيال ميديا، وتفاعل معهم كثيرون.

ويبدو أن مي عز الدين، انزعجت بعد اتساع نطاق التحدي وزيادة السخرية منها بشكل كبير، وحاصرتها التعليقات الساخرة والانتقادات الواسعة.

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وربما لا تعود مي لفتح التعليقات على حسابها على إنستغرام مرة أخرى بعد الانتقادات المستقلة واتساع نطاق تحدي "البرنسيسة بيسة"، إلا بعد انتهاء السباق الدارمي في رمضان، خاصة أن متابعيها أكدوا أنها لا تصلح لتلك الشخصية على عكس نجاحها في أدوار الرومانسية.

ويعرض مسلسل "البرنسيسة بيسة" على قناة "الحياة"، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، ونجم مسرح مصر محمد أنور.

وتُجسِّد مى عز الدين شخصيتين في مسلسلها الرمضاني الجديد، الأولى بيسة الفتاة الشعبية التي تعيش في حى إمبابة وترث مدرسة من عمها، وتعمل في مجال الأفراح، والثانية جدتها "سكسكة" التي تخرج من السجن وتفرض إتاوات على سكان منطقتها الشعبية.

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