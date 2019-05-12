استمرار تصوير حلقات "كلبش" و"بيسه" و"لآخر نفس" في "أكتوبر" و"مدينة الإنتاج"

يواصل صُنَّاع الدراما التليفزيونية، السبت، تصوير أحداث المسلسلات التي يتم عرضها حاليًا، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المسلسلات يتم تصويرها حتى الأيام الأخيرة من شهر رمضان.

ويصور فريق عمل مسلسل "لآخر نفس"، عددا من مشاهد العمل، في إحدى الفيلات في منطقة كرداسة، والتي تضم مجموعة من الفنانين منهم، "فتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ويوسف عثمان".

ويذكر أن مسلسل "لآخر نفس"، يعرض حاليا عبر شاشة قناة الحياة، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج تامر مرسي، وبطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضي، ومحمد عز، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وهبة عبد الغني.

كما يواصل أبطال مسلسل "بدل الحدوتة 3" تصوير بعض مشاهد المسلسل في منطقة الحزام الأخضر في السادس من أكتوبر، ويشارك بها دنيا سمير غانم ومحمد سلام وعمرو وهبة وأحمد سلطان.

ويعرض المسلسل عبر شاشة قناة "سي بي سي"، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج تامر مرسي وهشام جمال، ويشارك في البطولة حمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف.

ويصور أمير كرارة بعض أحداث مسلسله "كلبش 3" في ديكور خاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن ينتهي من تصوير العمل كاملا خلال الأسبوع المقبل.

Advertisements

ويُعرض مسلسل "كلبش 3" على شاشة قناة "ON E"، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أميرة العايدي، أحمد العوضي، ومحمد على رزق.

وتصور مي عز الدين في إحدى الفيلات بمنتجع سكني في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، عددًا من مشاهدها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث تنتهي من تصوير العمل كاملا مع نهاية الأسبوع الجاري.

ويُذكر أن مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج تامر مرسي، وبطولة مي عزالدين، ومحمد أنور، وبوسى، وسليمان عيد، وايمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاوري، وضياء الميرغني.

قد يهمك ايضاً:

مي عز الدين تكشف كواليس مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة"

شيماء بشير "سعيدة" بمُشاركة مي عز الدين