أحمد السقا يُروِّض الثعابين ويتحدث عن كاتم أسراره

كشف الفنان المصري أحمد السقا، عن اسم كاتم أسراره، وأكد أنه يخاف من الخفافيش ولا يخاف الأسد، حيث استطاع ترويض وخداع الثعابين والأسد.

وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية في برنامج "السرداب"، الذي تقدمه الإعلامية رشا الخطيب، عبر فضائية "المحور"، حيث طلبت منه إحضار خطاب من داخل صندوق يحوي ثعابين، وهو ما قام به بالفعل.

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وطلبت الإعلامية رشا من السقا أن يُحضر سبيكة ذهب من داخل قفص الأسد، وقام بإلهاء الأسد وخداعه، بأحد يديه، ثم سحب السبيكة باليد الأخرى.

وكشف الفنان المصري، عن خوفه الشديد من الخفاش، حيث قال: "أخاف من الخفاش، ولا أخشى الأسد"، مضيفًا، "على الأقل الأسد له أربع رجول، أقابله فارس لفارس، إنما الخفاش بيطير".

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وتحدَّث أحمد السقا، عن كاتم أسراره، وهو والده الراحل، المخرج، صلاح السقا، مضيفًا أن كلمة سرّ كبيرة جدًا، وفي حال خروجه من الشخص نفسه أو مابين اثنين، لن يكون له قيمه، وتابع "أنه ووالده كانا سريّ بعضهما، بسبب قربه الشديد منه".

ويُذكر أن أحمد السقا، يُنافس في دراما رمضان الجاري، بمسلسل "وُلد الغلابة"، ويشاركه البطولة، مي عمر، إدوارد، إنجي المقدم، عفاف رشاد، محمد ممدوح، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

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