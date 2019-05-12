شيماء سيف تنفي التنمُّر ضد السودانيين وتبرر سبب ظهورها ببشرة سمراء

رفضت الفنانة المصرية شيماء سيف، اتهامها بالسُّخرية من الشعب السوداني، بعد ظهورها ببشرة سمراء وهي تتحدّث بلهجة قريبة من اللهجة النوبية والسودانية، أثناء حلقة الجمعة، من برنامج المقالب الذي تُقدّمه عبر موقع "يوتيوب" ويحمل اسم "الشقلباظ".

وقالت شيماء في تصريح خاص لـ"فوشيا"، "البرنامج كوميدي يعتمد على تغيير شخصيتي حتى لا يعرفني من هم حولي، حتى أستطيع تنفيذ المقلب، لهذا السبب أظهر ببشرة سمراء حتى أتنكر تمامًا".

وأضافت: "بالتأكيد لم أتعمد السخرية أو التقليل من الشعب السوداني الشقيق، أو من أصحاب البشرة السمراء بشكل عام، ولست أول فنانة تقوم بهذا الأمر".وتابعت بالقول، "الفنانة لبلبة على سبيل المثال ظهرت في مشهد بفيلم عصابة حمادة وتوتو وهي ببشرة سمراء وتقوم بالسرقة، هل هذا يعني أنها تسخر من أصحاب البشرة السمراء؟؟".

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وأردفت سيف، "لم أكن أتوقع أن تتسبّب الحلقة في ردود الفعل التي حدثت بعد عرضها، لكل من فسّر ظهوري بهذا الشكل بطريقة خاطئة، أقدم اعتذاري له، رغم أنني لم أتعمد إطلاقًا السخرية من أحد".

ويُذكر أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا ما قدّمته شيماء سيف عبر برنامجها، تنمرًا ضد السودانيين، وذهب البعض إلى أنها توابع لسلسلة من العنصرية تُقدّمها الدراما المصرية عن أصحاب البشرة السمراء على مدار سنوات طويلة".

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