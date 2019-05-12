أمل عرفة تُوجِّه عتابًا علنيًّا لمواطنتها شكران مرتجى عبر "فيسبوك"

وجّهت النجمة السورية أمل عرفة لمواطنتها الفنانة شكران مرتجى عتابا علنيا عبر موقع "فيسبوك" مليئًا بالتلميحات التي تشير إلى أن مرتجى قد اتبعت مصلحتها الشخصية في لقائها مع النجم باسم ياخور في برنامجه "أكلناها" على قناة "لنا".

وقالت عرفة في منشورها إنه وردها أن "العزيزة شكران مرتجى عندما طرح عليها سؤال للمقارنة بين أمل عرفة وماغي بوغصن من الناحية الفنية فضلت مرتجى تناول طبق "خبصة" حتى تداري إحراجها أمام هذا السؤال".

وأضافت عرفة متوجهة لمرتجى أنها لو كانت مكانها لقالت رأيها ورأي ملايين الناس بقدرات أمل عرفة الفنية مع تسليط الضوء على قدرات ماغي بوغصن الفنية، مؤكدة لمرتجى أنه وقتها لن تخسر ماغي بوغصن لأنها الحقيقة.

اقرا ايضاً:

أمل عرفة سعيدة باشتراكها في مهرجان الإسكندرية

وقالت: "صدقًا ساعتا لا ماغي بوغصن رح تزعل ولا شركة جمال سنان رح تشن حرب عليكِ.. لأنك كنتِ كبرتي كتير بجوابك".

واختتمت بقولها: "بس بطمنك أنتِ كبيرة بقلبي ورح تبقي كيف ما كان (تقييمك) لقدراتي الفنية وحتى لو ذاكرتك عم تخونك بشوية تفاصيل فنية كبيرة قدمتلك ياها".

Advertisements

كلام أمل عرفة فتح الباب لتعليقات المتابعين من فنانين ومن إعلاميين أكدوا أن مرتجى أخطأت في حرجها لوجود الفارق الواضح حسب تعبيرهم.

ويقوم برنامج "أكلناها" على طرح أسئلة محرجة للضيوف فإن وجدوا أنفسهم في حرج اختاروا أكل طبق طعام مقزز على الإجابة المحرجة. وحتى الآن لم ترد مرتجى على كلام أمل عرفة والتزمت الصمت.

يذكر أن أمل عرفة تطل في الموسم الدرامي الجاري عبر مسلسل "كونتاك" الكوميدي الناقد بشخصية "انتصار الجزراوي" وهو من إنتاج إيمار الشام.

قد يهمك ايضاً:

النجمة أمل عرفة تنفي شائعة مشاركتها في حرملك

أمل عرفة تؤكّد حلّ مشكلة إنتاج مسلسل "سايكو"