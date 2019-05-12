زينب غازي: أرغب بالزواج من “هندي”.. و”الاستعراض” يطغى على الفن!

أعلنت الفنانة البحرينية زينب غازي عن رفضها الزواج من رجل كويتي أو خليجي، موضحة أنها ترغب في الزواج من هندي نظرًا لحبها الشديد لثقافة هذه البلد وقالت في تصريحات تلفزيونية: “ما أبي أتزوج خليجي وأبى أتزوج هندي.. الناس على بالهم إني أتغشمر من صدقي.. بس أنا وايد أحب الثقافة الهندية وأطمح أوصل للسينما الهندية.. كونه مضحك هذا الشيء لكن ترى أنا مقدمة عندهم وفي جواب لكن ناقصني إني أدرب لكي أتقن اللغة بتاعتهم”.

وتحدثت أيضا عن سبب زياده وزنها المفاجئة بعد أن كانت تتمتع بجسم رشيق يشبه “باربي”، قالت إنها تعرضت للحسد وهو ما أدى إلى إصابتها بمرض جعلها تتناول أدوية تزيد الوزن بشكل كبير.

وأكدت أنها لم تخضع لأي نوع من أنواع عمليات التجميل، بالرغم من المضايقات التي كانت تتعرض لها من قبل البعض بسبب فمها، مشيرة إلى أنها متصالحة مع ذاتها وتحب شكلها كما هو.

وأشارت إلى أن أجرها في الوسط الفني مناسب وليس مبالغًا فيه، نظراً لأنها دخلت هذا المجال حبًا فيه وليس بحثًا عن المال، مضيفة أنها في بعض الأحيان من الممكن أن تتنازل عن أجرها المطلوب في حالة إعجابها بالدور، وسبق أن قالت الفنانة البحرينية زينب غازي، إنها فكرت في اعتزال الفن بسبب التراجع والانحدار الذي يشهده الوسط، موضحة أن الفن حاليًا أصبح قائمًا على “الإستعراض” وليس الأداء، إذ ترغب الفنانات في إبراز جمال حقائبهن أو عمليات أنوفهن أو الفيلر الذي قمن بحقنه دون الاهتمام بالعمل والأداء الفني.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية أنها لا تخشى أن يتم استبعادها من الأعمال الفنية وعدم الإستعانة بها في أي مسلسلات بسبب تصريحاتها الجريئة عن الوسط الفني، مؤكدة أنها بالفعل تواجه محاولات لاستبعادها من بعض الذين لا يحبون الخير لها وليس بسبب تصريحاتها، وهي بالنهاية تقول الصدق وتعلم أن الرزق عطاء من الله.