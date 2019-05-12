بالفيديو.. كارول سماحة تفاجيء عائشة عثمان: أنا لست ضد المثلية الجنسية!!

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن رأيها بموضوع المثلية الجنسية خلال لقائها مع الإعلامية عائشة عثمان في برنامج “عايشة شو”، وتفاجأت الإعلامية عائشة برأي كارول في المثلية الجنسية، والتي قالت: “أنا لست ضد المثلية الجنسية، فهم بشر ولدوا ليشعروا بهذه الطريقة، لذا فالمثلية الجنسية ليست ضد الطبيعة، وأنا أقدر الإنسان وهذا لا يضر أحدًا آخر”، وفي الوقت نفسه أكدت إنها لا تشجع على المثلية الجنسية، كما صرحّت كارول عن المرض النفسي: “ذهبت لدكتور نفسي في عمر الـ 24، لأني كنت اتعلّق بكبار السن وأحبهن، وذلك بعد وفاة والدي، لذا كان يجب أن أضع حدًا لهذه المشكلة”.

وكشفت عن رأيها بالمطرب فضل شاكر قالت “ليست وطنية ما قام به، أسامحه ولكن هناك شيء إنكسر، لا أثق فيه مرة أخرى ولم أسمع أغنياته الجديدة ولكن ربما أسمعها، لأنني لست متعصبة”، كما تطرقت للحديث عن علاقتها مع مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد قائلة: “لا أحب أن أشارك جمهوري الكثير من التفاصيل، وأفضل أن يكون لي خصوصيتي”.

يشار إلى أن برنامج “عايشة شو” يعرض على قنوات القاهرة والناس، والنهار، والحوار التونسي يومياٌ في شهر رمضان.