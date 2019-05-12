شاهد: ديفيد بيكهام بإطلالة صادمة .. أين ذهب لقب “جنتل مان” !

يشتهر لاعب كُرة القدم العالمي ديفيد بيكهام بأناقته الدّائمة وإطلالاته الكلاسيكية التي يعتمدها في خروجاته المهنية والحياة اليومية، ومن المعروف عنه وضع معايير الموضة الرجّالية، خصوصًا فيما يتعلّق بقصّات الشّعر الشبابية العصرية، وستايلات اللّحى المُختلفة، وفي الأسبوع الماضي، خالف ديفيد قواعد اللّباس الأنيق وتنسيق الإطلالات، فظهر وهو ينتعل شبشبًا بنّي اللون مع جوارب حمراء صارخة، نسقهما مع بدلة كلاسيكية كحلية اللون وأسفلها توب أسود برقبة مُرتفعة.

أمّا عن أسباب مُخالفة ديفيد إطلالاته المعهودة، فيعود إلى تصويره إعلانًا ترويجيًّا للعلامة التي يمتلكها House 99، وهو براند رجّالي يُنتج من خلاله مجموعاتٍ مُختلفة من مُستحضرات العناية بالرّجال وعلى الرّغم من إطلالته المُضحكة بعض الشّيء، إلّا أنّه ظهر بيكهام بتسريحة أنيقة ولحية مُهذّبة، في إشارةٍ إلى أنّه قد لا تظهر كامل إطلالته أمام عدسة الكاميرا، وسيتم التّركيز في الإعلان على الجزء العلوي من جسده فقط.

ومن المُثير للاهتمام في دعاية ديفيد، هو تواجد شبيهه في موقع التّصوير، إذ بدا شبه مُطابق لشكل جسد بيكهام وطوله، بالإضافة إلى الوشوم العديدة التي تُغطّي يديه، تمامًا كأسطورة كُرة القدم.