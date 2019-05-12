تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بقيام شخص ملثم بإطلاق النار على هوجان أثناء هروبه بعد اكتشاف "وردة" مقتل خالتها "كوثر"، والقبض على وردة بتهمة التورط في مقتل خالتها. وأثناء رحلة "بلهلول" في البحث عن وردة وهوجان يقوم بمقابلة "لطفي الحراق" وتعاونه معه في معرفة معلومات عن "سليمان الورداني" وهو ناصر شاهين، أحد أفراد عائلة الورداني في الصعيد. يقوم بمقابلة "لطفي الحراق" وتعاونه معه في معرفة معلومات عن "سليمان الورداني" وهو ناصر شاهين، أحد أفراد عائلة الورداني في الصعيد. تدور أحداث الحلقة حول اخلاء سبيل "وردة" من القسم بضمان Advertisements محل اقامتها, واقامة عزاء خالتها, وزيارة "نوجة" لـ وردة لتقديم العزاء بالاتفاق مع هوجان. تنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان" باقناع لطفي و حورس لـ هوجان باشتراكه معهم في عمل خيري, وارجاع مال أيتام الى أصحابهم, و خططوا لحريق سيارة و معهم نوجة لالهاء أمن مقر كبير لسرقة خزنتة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرض محمد إمام للقتل في "هوجان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.