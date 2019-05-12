تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بمحاولة علاء الدين تصنيع السيارة التي تعمل بالكهرباء، وبعد تشغيلها قامت بالانفجار في وجه علاء وأصدقائه.
يتعرض علاء للسرقة من قبل مجهولين وبذلك يكون قد خسر كافة أمواله، ولكن السارق يتصل بعلاء ويخبره بأن أمواله معه وسوف يستردهابشروط من ضمنها مشاركته في مشروع ما.
تذهب أخت علاء "سهر الصايغ" مع والدتها " صابرين" لشيخ "دجال" من أجل معرفة أسباب عدم زواجها حتى الآن، وهنا يخبرها " الدجال" بأن هناك من صنع لها عمل لكي لا
كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ تذهب لدجال لتتزوج في "فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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