فن ومشاهير

سهر الصايغ تذهب لدجال لتتزوج في "فكرة بمليون جنيه"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بمحاولة علاء الدين تصنيع السيارة التي تعمل بالكهرباء، وبعد تشغيلها قامت بالانفجار في وجه علاء وأصدقائه.

يتعرض علاء للسرقة من قبل مجهولين وبذلك يكون قد خسر كافة أمواله، ولكن السارق يتصل بعلاء ويخبره بأن أمواله معه وسوف يستردها

بشروط من ضمنها مشاركته في مشروع ما.

تذهب أخت علاء "سهر الصايغ" مع والدتها " صابرين" لشيخ "دجال" من أجل معرفة أسباب عدم زواجها حتى الآن، وهنا يخبرها " الدجال" بأن هناك من صنع لها عمل لكي لا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تتزوج أبدًا، وطلب منها أشياء لكي " يفك لها العمل"، وصدقته هى ووالدتها وسينفذون طلبات هذا الرجل النصاب. يتقدم عريس لخطبة اخت علاء الدين وذلك فور رجوعهما من " صاحب الأعمال" وتعم الفرحة على الإبنة ووالدتها، ولم يصدقا خبر العريس. تنتهي الحلقة بذهاب علاء الدين إلى الرجل الذي سرق أمواله ويفاجأ بموته، وهنا ينهار علاء الدين بسبب ضياع أمواله. 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهر الصايغ تذهب لدجال لتتزوج في "فكرة بمليون جنيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا