سهر الصايغ تذهب لدجال لتتزوج في "فكرة بمليون جنيه"

تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل فكرة بمليون جنيه، بمحاولة علاء الدين تصنيع السيارة التي تعمل بالكهرباء، وبعد تشغيلها قامت بالانفجار في وجه علاء وأصدقائه.

يتعرض علاء للسرقة من قبل مجهولين وبذلك يكون قد خسر كافة أمواله، ولكن السارق يتصل بعلاء ويخبره بأن أمواله معه وسوف يستردها

بشروط من ضمنها مشاركته في مشروع ما.

تذهب أخت علاء "سهر الصايغ" مع والدتها " صابرين" لشيخ "دجال" من أجل معرفة أسباب عدم زواجها حتى الآن، وهنا يخبرها " الدجال" بأن هناك من صنع لها عمل لكي لا

تتزوج أبدًا، وطلب منها أشياء لكي " يفك لها العمل"، وصدقته هى ووالدتها وسينفذون طلبات هذا الرجل النصاب. يتقدم عريس لخطبة اخت علاء الدين وذلك فور رجوعهما من " صاحب الأعمال" وتعم الفرحة على الإبنة ووالدتها، ولم يصدقا خبر العريس. تنتهي الحلقة بذهاب علاء الدين إلى الرجل الذي سرق أمواله ويفاجأ بموته، وهنا ينهار علاء الدين بسبب ضياع أمواله.