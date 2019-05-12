آيتن عامر تتهم كريم محمود عبدالعزيز بسرقة ذهبها في "شقة فيصل"

تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل شقة فيصل للفنان كريم محمود عبد العزيز، بشراء سكر لجهاز كومبيوتر وتفاجأ بعدها بسرقة ذهبها، وهنا تقول لها أختها شربات أن ميزو هو من سرقها وتتصل بالشرطة لكي يأخذوه ويحققوا معه.

يعلم ميزو بأن شقيقه زغللة سيتزوج من خطيبته ويخزن بسبب دناءة شقيقة المستمرة معه، خاصة وأنه لا يرد على مكالماته التي يريد من خلالها ميزو أن يطمئن على والدته.

يتضح بعد ذلك أن شربات شقيقة سكر هى من

سرقت ذهب اختها، وتتفاجأ سكر بذلك، وتعاتب اختها وتقسم أنها لن تعيش معها في منزل واحد من اليوم، ولكنها تتراجع لأنها لا يوجد مكان تذهب إليه.

تذهب سكر إلى قسك الشرطة وتخرج ميزو من السجن، وتخبره بعدها أن يترك منزل أبيه، ولكنه يرفض وتنشب خناقة بينهما مرة أخرى.