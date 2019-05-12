تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل شقة فيصل للفنان كريم محمود عبد العزيز، بشراء سكر لجهاز كومبيوتر وتفاجأ بعدها بسرقة ذهبها، وهنا تقول لها أختها شربات أن ميزو هو من سرقها وتتصل بالشرطة لكي يأخذوه ويحققوا معه.
يعلم ميزو بأن شقيقه زغللة سيتزوج من خطيبته ويخزن بسبب دناءة شقيقة المستمرة معه، خاصة وأنه لا يرد على مكالماته التي يريد من خلالها ميزو أن يطمئن على والدته.
يتضح بعد ذلك أن شربات شقيقة سكر هى من
تذهب سكر إلى قسك الشرطة وتخرج ميزو من السجن، وتخبره بعدها أن يترك منزل أبيه، ولكنه يرفض وتنشب خناقة بينهما مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر آيتن عامر تتهم كريم محمود عبدالعزيز بسرقة ذهبها في "شقة فيصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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