أحمد عبد العزيز يُهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم

بعد سنوات طويلة على مقاطعة الممثل المصري أحمد عبد العزيز لمواقع التواصل الاجتماعي والبعد عنها نهائياً، فاجأ جمهوره بتدشين صفحة رسمية له عبر موقع فيسبوك ليتواصل معهم من خلالها.

واستغل تدشينه للصفحة ونشر فيديو ظهر فيه يتحدث إلى جمهوره ليهنئهم بحلول شهر رمضان.

وقال إنه لا يحب مواقع التواصل الاجتماعي ولديه موقف منها، لكنه وجد في الفترة الأخيرة صفحات تحمل اسمه وكلها مزيفة، لذا حرص على أن يكون له صفحة رسمية حتى لا تنتشر أخبار كاذبة بسبب الصفحات المزيفة، وأكد أنه سيتواصل مع جمهوره من خلالها في الفترة المقبلة.

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