عبرت الممثلة المصرية وفاء عامر عن فخرها بنجاح شقيقتها الممثلة المصرية أيتن عامر، في مسلسلي «طلقة حظ» و«شقة فيصل». وكتبت عامر: «أيتن عامر فخورة أنك أختي، رافعة راسي بيكي لأنك حقيقية يا أم أحلى يوسف وتيتي، والله برافو شخصيات حقيقية أحسنتي.. أختي بحبك». قد يهمك أيضا:وفاء عامر تؤكد ياسمين صبرى فنانة ملتزمة وتوقعت نجاحها وفاء عامرتُؤكد أنّ مشاركتها في "اشبع منها" جاء عن طريق الصدفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء عامر تفتخر بنجاح شقيقتها أيتن في "طلقة حظ" و"شقة فيصل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.