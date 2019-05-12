فردوس عبد الحميد تُؤكد أن يوسف شاهين رشحها لبطولة "اليوم السادس"

كشفت الممثلة القديرة فردوس عبدالحميد، أن المخرج الراحل يوسف شاهين، رشحها لبطولة فيلم "اليوم السادس"، موضحة أنه بعد موافقتها فوجئت باستبعادها واستبدالها بالمغنية العالمية داليد.

اقرأ أيضا:فرودس عبدالحميد تعترف أنها "مزعلة" ابنها الصغير المتمرد

وذكرت فردوس عبد الحميد في حوار مع البرنامج الإذاعي "سري مش للغاية"، أنها بعد علمها بالأمر غضبت من المخرج الكبير شاهين، لتقول له: "طظ فيك".

وأضافت أن شاهين أرسل لها سيناريو فيلم "اليوم السادس"، حيث كان من المفترض أن تقوم بالدور الذي مثلته فيما بعد داليدا، لكنه اتصل بها بعد ذلك معتذرا لها وأخبرها، أن داليدا هي التي ستؤدي شخصية "الفلاحة صديقة".

Advertisements

وتعجبت وقتها فردوس عبد الحميد من هذا الاختيار، وبعد مشاهدتها للفيلم لاحظت اللكنة الفرنسية لدى داليدا، وأنها كانت غير مقنعة في شخصية الفلاحة المصرية.

قد يهمك أيضا:فردوس عبد الحميد تكشف أسرار لأول مرة في عم يتساءلون

فردوس عبد الحميد تدافع عن نفسها وتشيد بدور القوى الناعمة