كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن حصولها، على الجنسية المصرية منذ فترة قصيرة.
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وقالت سماحة خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، إنها حصلت على الجنسية المصرية منذ أسبوعين فقط، موضحة أنها تعيش في القاهرة بعد أن تزوجت منذ 5 سنوات ونصف السنة.
وأكدت، من خلال شاشة قناة "النهار"، أنها سعيدة وفخورة بالجنسية المصرية، لأنها جنسية زوجها وابنتها.
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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تُعرب عن سعادتها وفخرها بحصولها على الجنسية المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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