كارول سماحة تُعرب عن سعادتها وفخرها بحصولها على الجنسية المصرية

كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن حصولها، على الجنسية المصرية منذ فترة قصيرة.

اقرأ أيضا:كارول سماحة تكشفُ عن طلب غريب لابنتها قبل النّوم بشأن فيروز

وقالت سماحة خلال حوارها مع الإعلامية عائشة عثمان، إنها حصلت على الجنسية المصرية منذ أسبوعين فقط، موضحة أنها تعيش في القاهرة بعد أن تزوجت منذ 5 سنوات ونصف السنة.

Advertisements

وأكدت، من خلال شاشة قناة "النهار"، أنها سعيدة وفخورة بالجنسية المصرية، لأنها جنسية زوجها وابنتها.

قد يهمك أيضا:"مُطلقة" لكارول سماحة تُثير جدلًا واسعًا عبر تويتر

كارول سماحة تغني لفيروز وتستعد لعدة نشاطات غنائية