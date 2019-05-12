قصي خولي يتلقى قميص نادي برشلونة بتوقيع اللاعب الأرجنتيني ميسي

تلقى الممثل السوري قصي خولي هدية من صديق له وهي قميص نادي برشلونة موقعة من اللاعب الأرجنتيني ميسي، حيث إنه نشر مقطع فيديو لصديقه يظهر إخباره عن هذه الهدية.
وعلّق قائلاً: «ماهر الغالي يسعدلي قلبك وعيونك وشكراً جزيلاً على هالهدية الحلوة والغالية، وشكراً لأنك تذكرتني، يسعدلي قلبك، إن شاء اللـه بشوفك عن قريب، وموفق بكل شي عم تعملو وناطرين نشوف نجاح مشاريعك الجديدة كالعادة».
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