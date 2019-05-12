كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست يحتفلان بابنهما الرابع

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، الجمعة، أنها وزوجها المغني الراب، كانيى ويست احتفلوا بطفلهم الرابع، الذي ولد عن طريق الأم البديلة.

وتعاني كيم من مشاكل تمنعها من الحمل، فليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها كيم إلى الأم البديلة فقد قامت بذلك من قبل مع ابنتها شيكاغو.

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وغردت كيم، البالغة من العمر 38 عاما والتي لديها شركات مكياج وعطورات، "إنه هنا وهو مميز!"، وأضافت وهو توأم شيكاغو، أنا متأكدة أنه سيتغير عندما يكبر، لكنه الآن يشبهها كثيرا.

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يذكر أن كيم قد أعلنت في يناير/كانون الثاني، أن أصغر فرد في عائلة كارداشيان سيأتي قريبا.

ولم يعلن الزوجان بعد اسم المولود الجديد.

وقررت كارداشيان استخدام الأم البديلة، من تكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

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