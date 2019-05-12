محمد صبحي يكشف سبب غناء "أم كلثوم" له

كشف الفنان المصري محمد صبحي خلال حديثه عن علاقته بالراحلة أم كلثوم، أنَّ الأخيرة أجبرته ذات مرة على تسليم تذكرة اقتناها ليحضر إحدى حفلاتها لكنها خصصت له مكانا في الكواليس.

وقال محمد صبحي "إنه كان يعمل عاملًا لحجز تذاكر المطربة أم كلثوم في حفلاتها، عندما كان في الصف الثاني ثانوي، وفي إحدى الحفلات حجز تذكرة لنفسه في الصف الأول وقيمتها 5 جنيهات "دافعًا حقها".

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وكشف الفنان أنَّه في إحدى الحفلات جاء إليه صاحب الحفلة وطالبه بتذكرة لضيفة ترغب في حضور الحفلة، وقال له انتهت التذاكر، لافتًا إلى أنه قال لصاحب الحفل إنه حصل على تذكرة لنفسه، ورفض أن يسلمها إياها، وقام بعدها صاحب الحفل بالذهاب إلى أم كلثوم لعرض الأمر عليها، وطالبته بالمجيء إليها في غرفتها.

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وأضاف الفنان أنَّه عندما ذهب إلى أم كلثوم ونظرت إليه "قالت لصاحب الحفلة، ده عيل"، وطلبت منه التذكرة لتعطيها للضيف، إلَّا أنَّه رفض وقال لها "أنا زبون مثل أي حد، ومن حقي أسمعك"، فردت عليه قائلة "هتسمعني بس مش على الكرسي ده أن هحطلك كرسي في الكواليس أحسن من أول صف وهغنيلك أنت".

وقال الفنان "إنَّ أم كلثوم سمحت له بالفعل أن يجلس في الكواليس مثل ما وعدته وبعد الحفل سلمته ظرفًا فيه 50 جنيه مكافأة".

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