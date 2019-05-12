عشرات من الفنانين الأتراك يُدعمون رئيس بلدية إسطنبول المعزول

لجأ عشرات من أبرز الفنانين في تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي لإبداء الدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعزول، استجابة لدعوته لهم للتعبير عن رفضهم لقرار إلغاء فوزه في الانتخابات على مرشح الحزب الحاكم.

وشغل أكرم إمام أوغلو المنصب لمدة تقل عن ثلاثة أسابيع قبل أن تقرر اللجنة العليا للانتخابات إلغاء النتائج والدعوة لانتخابات جديدة بعد سلسلة من الطعون التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وقال إمام أوغلو في كلمة حماسية بعد هذا القرار "يقولون إنه لا ينبغي للفنانين أن يتحدثوا. لا، سيتحدثون... حان وقت الحديث، حان وقت رفع الصوت".

واختتم السياسي، البالغ من العمر 48 عاما، الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، كلمته بالقول "لا تقلقوا، كل شيء سيصبح على ما يرام".

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وفي اليوم التالي تحول هذا الشعار إلى وسم (هاشتاغ) باللغة التركية، جرى نشره أكثر من مليون مرة على تويتر.

وكتب تاركان، أحد أشهر المغنيين في تركيا، على تويتر يوم الثلاثاء "عاندني النوم الليلة الماضية لكن الضوء القادم من الأفق في الصباح كان أكثر سطوعا عن ذي قبل. أدركت أن كل شيء سيصبح على ما يرام".

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