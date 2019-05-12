شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" الحلقة 6.. "البداية حيث الموت" تكشف لغز راوية ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت جرعة الإثارة والتشويق تثير الجدل فى الحلقة السادسة من مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يعرض على قناة "الحياة" يوميا، حيث تحدثت سلمى – ياسمين عبد العزيز مع أحمد العوضى، وأكد لها الأخير أن "حازم" – فتحى عبد الوهاب، لم يدفن ولم تسجل جثته فى "المشرحة" ولا أى مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية، خاصة أنه كان يعمل ضابطا.

وخلال الأحداث، اتصلت العصابة المسلحة، وطلبت منها أن تسلمهم رواية "اوسكار وايلد" التى تعد لغز من ألغاز المسلسل، حيث كان زوج سلمى يحتفظ بها ويتعاون من خلالها عن طريق الشفرة مع تجار المخدرات وخلافه، وأكد أدهم – أحمد العوضى أن فك الشفرات فى الرواية سيكشف الكثير من الألغاز، وهو الأمر الذى أثنت عليه سلمى، وأكدت لأدهم أن فك الشفرات سيشكف أيضا حقيقة زوجها المختفى .

وبالفعل ساومت العصابة سلمى التى خطفت أبناءها، على "الرواية" حيث طلبت منها أن تذهب لأعلى "كوبرى إمبابة" وتلقى الرواية فى نهر النيل، مقابل الإفراج عن إبنتها "ليلى"، ويتبقى أبنها فقط لحين إسترداد "الهاردات".

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وفى نهاية الحلقة وعن طريق إحدى الشفرات، تذكر "أدهم" – أحمد العوضى، إحدى الأرقام التى قالها له حازم صديقة وزميلة فى الداخلية، واستعان بالرواية لفك الشفرة، ليذهب مع سلمى على "المقابر" حيث مكتوب فى الرواية جملة "البداية حيث الموت"، وبالفعل ذهبت سلمى وأدهم إلى المقابر وفتحت الافتة "القبر" ليجدا صندوق به "الهاردات، لتنتهى الحلقة فى إثارة وتشويق .

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.