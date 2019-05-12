شكرا لقرائتكم خبر عن "بعاند" أغنية جديدة لـ وائل الفشنى في عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب وائل الفشني، لطرح أغنية جديدة في عيد الفطر المبارك بعنوان"بعاند"، قدمها كديو مع المطرب أحمد فؤاد، الأغنية من كلمات محمد الشناوي، وألحان أحمد فؤاد، وتوزيع فادى بدر.
من ناحية أخرى طرح الفشني، أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان وهي أدعية من التراث لكل من :"أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومي".
جدير بالذكر أن وائل الفشنى نجح خلال الفترة الأخيرة أن يكون واحد من أهم المطربين الذين يغنون لونًا مختلفًا عبر التترات الذى يقدمها وآخرها تتر مسلسل "طايع " في رمضان الماضي
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