شكرا لقرائتكم خبر عن بهلول يقتل كوثر وأصابع الاتهام تتجه نحو محمد إمام في الحلقة السادسة من "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل هوجان مقتل "كوثر" انعام سالوسة علي يد "بهلول" صلاح عبدالله، وذلك بعدما حاول أن يهددها بالمطواة للتعرف منها علي مكان زوجته وردة ، إلا أنه أصابها بالمطواة في مقتل.

وشهدت الحلقة ايضا تورط "هوجان" محمد امام حيث دخل علي كوثر بعد مقتلها ليفاجئ بأنها جثة هامدة وفي نفس اللحظة تصل وردة لتجده في مكان الحادث وتعتقد انه هو من قتلها وهو ما يدفعه الي الهرب لكن اثناء هروبه يطلق عليه احد رجال المعلم رمضان النار فيصيبه في ذراعه فيهرع هوجان مسرعا علي منزل "نوجه" اسماء ابو اليزيد لتساعده في تطيب جرحه.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

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ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".