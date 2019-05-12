شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 6 من "علامة استفهام".. محمد رجب يصفع شقيقه.. والأخير يصوب المسدس فى وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "علامة استفهام"، نشوب مشادات بين "نوح الشواف" محمد رجب، وشقيقه "جاسر" محمد ناصر، داخل الغواصة التى تقام فيها بروفات فرقتهما الموسيقية، وقال "جاسر" لـ "نوح" بأنه يتحدث مثل "النسوان" ودفعه فى صدره، الامر الذى أخرج "نوح عن شعوره" ليقوم بصفعه على وجهه، ليفاجأه شقيقه بتصويب "مسدس" فى وجهه لينتهى المشهد دون علم ما حدث بعد ذلك.

يذكر أن مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة وcbc ON E وDmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، نورهان، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

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