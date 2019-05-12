شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكون العلاقة المثالية بين الأب والابن..صناع "لمس أكتاف" يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا زالت ردود أفعال حلقات مسلسل "لمس أكتاف" تثير ردود أفعال واسعة خاصة مع الحلقة الخامسة التي كشفت عن جانب جديد فى المسلسل حين أظهر العلاقة بين الأب ياسر جلال وابنه، وذلك بعدما اكتشف إدمان ابن صديقه مما دفعه للتقرب من ابنه أكثر فى مشهد أثار ردود أفعال كبيرة بين جمهوره ومتابعيه ممن تأثروا بهذا المشهد الذى كتبه المؤلف هانى سرحان بحرفية شديدة حيث وجد فيه المشاهدين العلاقة المثالية بين الأباء والأبناء بعدما حاول خلاله ياسر جلال أن يكون صديقاً لابنه وصاحبه، وهو الأمر الذى ظهر جلياً من خلال بوست تم نشره من جانب واحد ممن أعجبوا بهذا المشهد ولخصه عبر كلمات انتشرت بسرعة بعدها.

وقد لخص البوست كيف تكون العلاقة بين الأب والابن ووجوب أن يكون صديقه قبل أن يكون والده لأن هذا ما نفتقده فى مجتمعاتنا الشرقية حالياً وبالتالى يتسبب الأمر فى أزمات كبيرة فى الأسر التي يجد فيها الإبن والده مجرد والد في البطاقة فقط متناسياً أنه قبل كل شىء لابد أن يكون صاحب.

مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.

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