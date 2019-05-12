شكرا لقرائتكم خبر عن "كلبش3" الحلقة 6.. الأحداث تشتعل والأجهزة الأمنية تحذر من الصحفى "غسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث مثيرة ومميزة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل "كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، والذى يعرض حصرياً على قناة on e، حيث أوضحت بداية الحلقة توتر العلاقة بين رجل الأعمال أكرم صفوان – هشام سليم وشقيقه إسلام جمال - أمجد صفوان، وذلك حينما عاد الأخير سكران وكسر إحدى "الفازات" داخل المنزل، وبعد مشادة كلامية على الميراث، قرر هشام سليم أن يعاونه شقيقه الأصغر إسلام جمال فى الشركة، ويذهب يوميا للعمل معه بأوامر وتحت حراسة مشددة .

وخلال تصاعد الأحداث، رفض "بروسلى" – أحمد العوضى التعاوع المعلم الذى كان يعمل معه مجرما و"فتاح خزن" فى الماضى، وأكد له أنه شرع فى طريق الله و"تاب" من أجل ابنه "عطية" الذى تمناه من الدنيا ، كما شهدت الحلقة، توسل "محمود علوان" – ناصر سيف، لسرعة الإجراءات لحراسة ابنته "هبة" من قبيل شركة سليم الأنصارى، خاصة بعد تعرضها لحادثه داخل غرفتها فى إحدى الفنادق خرج مصر.

كما كشفت الحلقة عن ظهور "غسان" صحفى كبير، قابل العديد من القيادات التكفيرية الإرهابية، وقام بالعديد من اللقاءات الصحفية معهم، الأمر الذى كشفه اللواء جلال خطاب، حيث أكد أن "غسان" كلما زار إحدى الدول تحدث "مصيبة" لهذه الدولة ، وهو ما جعله يأمر الأجهزة الأمنية بالتحرى عنه وجمع المعومات وتحركاته ليشكفوا امره سريعا، خاصة أنه يزور مصر فى الوقت الحالى، وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشفت الأحداث أن غسان يتعاون مع أكرم صفوان – هشام سليم .

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وفى مشهد مفاجأة، طلب اللواء جلال خطاب لقاء أمير كرارة فى المخزن السرى، وقال له "ابعتلك هدية ترفضها".. ليتفاجئ الأنصارى بـ بروسلى وسميح ويسرا اللوزى فى وجه وتنتهى الحلقة فى غموض وإثارة .

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.