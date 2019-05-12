شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يكشف لـ إنجي أنور عن سقطة حياته وكواليس بداياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان مصطفى كامل للإعلامية إنجي أنور في برنامجها "سري مش للغاية "أنه كان يقوم بتلحين كثير من الأغاني التى كتبها.

وأضاف: "حرام أكون عامل 30 لحن وينسب لغيري"، .. لهذا قررت تلحين ما أكتبه من أغاني، وأنه فيما يتعلق بالغناء فقد عرض علي جاري وهو تاجر ألماظ أن ينتج لي ألبوم واعترض المنتج نصر محروس بشدة لكن المطرب الكبير محمد منير المثقف الكبير شجعني بشدة وقال لي " لو طلع وحش اطلع اعتذر وقول آسف".

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وأضاف: "بالفعل قدمت ألبوم " رحلة عمري" ونجح نجاح كبير جدا وكان نقلة كبيرة لي في هذا الوقت وربنا كرمني أكثر مما كنت أتوقع، وفي هذا الوقت حقدت على كل المطربين الذين تعاملت معهم حينما سافرت للأردن واستقبلني الجمهور بحفاوة شديدة في المطار وامتلأ المسرح عن آخره".

وعن فيلم " قشطة يابا " اعترف مصطفى كامل أنه كان سقطة حياته، وأكد مصطفى كامل لإنجي أنه في حياته لم يظلم أحدا وأن أي عنف فعله كان رد فعل وأنه بطبيعته أبسط من البساطة لكن كرامته وقيمته خط أحمر ممنوع الاقتراب منه، برنامج "سري مش للغاية " يذاع يوميا على نغم إف إم ١٠٥,٣ الساعة ٩:١٥ مساء والإعادة ١٢ منتصف الليل.