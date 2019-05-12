شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. "الواد سيد الشحات" يتصدر تويتر بعد عرض الحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "الواد سيد الشحات" موقع تويتر لليوم الثالث على التوالى بعد عرض الحلقة السادسة، اليوم السبت على قناة Dmc، وذلك بعد تصدره اليومين الماضيين بعد عرض حلقاته الجديدة.

وازدات جرعة الكوميديا فى الحلقات الجديدة من المسلسل منذ بدء رحلة سيد وريتاج وفخر لجمع 6 ميلون دولار، بالذهاب الى المهراجا الهندى لسرقة الجوهرة، والعودة الى العصر الفرعونى عن طريق الة الزمن ومواجهتم العديد من المفارقات.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.