محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان وائل جسار بعيد ميلاد نجله "وائل جونيور" مساء أمس السبت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". ونشر جسار صورًا من حفل عيد الميلاد رفقة زوجته ميرال جسار، وابنه وائل جونيور. وحرص وائل على توجيه رسالة لنجله بهذه المناسبة، وكتب: "ابني وائل كبرت سنة وأن شاء الله عقبال المية سنة ، بحبك وبشوف حالي فيك تا تخلص الدني". يذكر أن المطرب وائل جسار وقع ضحية للفنان رامز جلال في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض حاليا عبر قنوات "mbc ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة وائل جسار لنجله في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.