"أهداف الـ90 بتجيب جلطة".. تعليقات نجوم الفن والإعلام على فوز الأهلي في مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

تفاعل بعض الإعلاميين والفنانين مع مباراة الأهلي وسموحة، التي انتهت لصالح الأحمر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب جيرالدو، في الدقيقة 98 من عمر المباراة.

وكتبت الفنانة ندى بسيوني: "سهرناكم معانا أهداف الـ +90 بتجيب جلطة"، وأضافت في تغريدة أخرى: "جيرالدو اتعدى من عماد متعب باين".

وتابعت: "الأهلي ما يكسبش غير 90+".

وسخر الكاتب والشاعر مدحت العدل قائلا: "ليه الأهلي جاب جون.. كان نفسنا نكمل لغاية السحور"، وتابع: "ليه وبيعتبروا نفسهم بياخدوا بطولات وكده".

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وعلق عمرو أديب: "ماعنديش أي مشكلة إن الأهلى يكسب خمسة على مدى المباراة، بس بصراحة بتعب قوي من الجون اللي فى الدقيقه ٩٩، متعب فعلا وغير مفهوم، وللحق والصراحة كمان ما ينفعش تنزل تلعب قدام الأهلي الماتش كله دفاع ما هو أكيد في النهايه حتخسر. تكرار تاريخى لأهداف الأهلى في الـ٩٩ أكيد مش حاجة طببعية".

وكتب الفنان صلاح عبد الله: "بعد كدا هبدأ أتفرج على أي ماتش في الدوري بعد الدقيقة ٩٠".