محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- أحمد حسين:
حرص عدد كبير من نجوم الفن والسياسة والإعلام عزاء الفنانة محسنة توفيق، الذي أقيم مساء اليوم، في مسجد عمر مكرم.
وحضر العزاء الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ويسرا اللوزي، والفنان صبري فواز، والكاتب جمال فهمي، والفنانة سلوى محمد علي، والفنانة مادلين مطر، والفنانة منال سلامة، والفنان أيمن عزب.
يذكر أن النجمة الراحلة قد توفيت فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 80 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بينهم نقيب الممثلين ويسرا اللوزي ومادلين مطر.. نجوم الفن والإعلام في عزاء محسنة توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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