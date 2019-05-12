سياسيون وإعلاميون في عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شارك عدد كبير من نجوم السياسة والثقافة والفن فى عزاء النجمة الراحلة محسنة توفيق، والذي أقيم مساء اليوم بمسجد عمر مكرم.

وكان من بين الحضور الكاتب جمال فهمى، والفنان سامي مغاوي، والإعلامي محمود سعد، والكاتب عبدالله السناوي، عهدي صادق، وأخرين.

يذكر أن النجمة الراحلة قد توفيت فى الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضى، عن عمر ناهز 80 عامًا، وشيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة بمصر القديمة.