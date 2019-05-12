هيرثيك روشان يؤجل موعد فيلمه Super 30

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 مايو 2019 01:41 صباحاً - أعلن نجم بوليوود هيرثيك روشان Hrithik Roshan عن تأجيل موعد إطلاق فيلمه المقبل " Super 30" الذي كان من المقرر عرضه في نوفمبر من العام الماضي.
روشان البالغ من العمر 45 عاماً أعلن تأجيل فيلمه المقبل من خلال نشره تغريدة عبر حسابه الخاص على توتير وجاء القرار بعد أن فوجيء هريثيك بإعلان الموعد الجديد لعرض فيلم " Mental Hai Kya" كانجانا رانوت Kangana Ranaut في 26 يوليو وهو ذاته االتاريخ لذي اتخذه روشان موعدًا لإطلاق فيلمه، حيث قال الممثل إنه يريد أن ينقذ نفسه من العنف العقلي السام ومن ثم اتخذ القرار.
ومؤخرًا، أعلن صناع Mental Hai Kya أن فيلمهم لن يتم عرضه في 24 يونيو، بل في 26 يوليو، وبمجرد تغيير تاريخ إصدار MHK، كانت هناك تقارير تفيد بأن كانجانا تتحرش مرة أخرى بفيلم هريثيك، ففي وقت سابق، صدر فيلمها Manikarnika في 25 يناير، وهو أول موعد لإصدار فيلم " Super 30".
وقال روشان في بيانه:" حتى لا يتم تدنيس فيلمي في سيرك إعلامي آخر، قررت تغيير تاريخ إطلاق فيلمي SUPER 30 من أجل إنقاذ نفسي من الصدمة الشخصية والعنف العقلي السام الذي قد يسببه هذا الأمر، وعلى الرغم من أن الفيلم جاهز، فقد طلبت من منتجيه التأجيل والإعلان عن موعد مناسب في أقرب وقت بقدر الإمكان."
ويتناول فيلم Super 30 السيرة الذاتية لأحد أشهر العلماء الهنود وعالم الرياضيات اناند كومار، وكان من المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في نوفمبر من العام الماضي.
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