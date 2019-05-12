سُمية الخشّاب تُغلق حسابها على “إنستغرام” بعدما إتهمها أحمد سعد بالسرقة!

لم تقفْ الفنّانة المصريّة، سمية الخشاب، صامتة أمام اتّهامات طليقها، الفنّان المصريّ، أحمد سعد لها، بسرقة شقّته وخداعه وقالت سمية عبر “إنستغرام”: “قل ما شئت في مسبه عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب.. لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب” وسألتها إحدى متابعاتها، قائلة: “يعني بيتهمك إنك سرقتي شقته وتقولي مش هرد إزاي مش فاهمة” فبرّرتْ سمية عدم ردّها، معلّقة: “مش محتاجة أرد حبيبتي لإن أنا حد بحترم جمهوره ومش بهتم بالتفاهات”.

ولم تكتف بذلك حيث أقدمت الفنانة سُمية على إغلاق حسابها الرسمي، عبر “إنستغرام”، وذلك بعد الإتّهامات التي وجّهها لها طليقها، الفنّان المصريّ، أحمد سعد، بسرقة شقّته وخداعه، وما زالت الصور التي جمعت بين سمية الخشاب وطليقها عبر حساباتهما على “إنستغرام”، منشورة كما هي، ولكن بعد إغلاق حسابها أصبح “التاج”، الذي كان متواجدًا في صورهما غير متاح، بسبب هذا الإغلاق؛ وهو ما يوضح للبعض أنها حذفته من حسابها، ولكنها أغلقت الحساب فقط.

وانتشرت العديد من الحسابات الوهمية لسمية الخشّاب، عبر “إنستغرام”، ذكرت عدة تصريحات على لسانها بشأن الرد على أحمد سعد، ووصفها لبرنامج “شيخ الحارة”، الذي تُقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، بأنه برنامج غير محترم، وتداولت العديد من المواقع الصحفية، هذه الأخبار على اعتبار أنها حسابات رسمية للفنانة المصرية.