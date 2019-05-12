ريم بارودي تكذب أحمد سعد: “أنا عاملة حساب مرضك”

نفت ريم البارودي تصريحات زوجها السابق الفنان أحمد سعد بأنه تزوجها 6 أيام فقط، بعد أن حل ضيفًا على برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة مساء أمس الخميس، مؤكدة في رسالتها أنها لا ترغب في التوضيح أكثر مراعاة لمرضه، وطلبت بدورها من صناع مسلسل “السبع بنات” أن يكشفوا ما حدث بالضبط في الكواليس، ونشرت ريم البارودي عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام، رسالة وجهتها لأحمد سعد، عبرت خلالها عن مدى استيائها من تصريحاته تجاهها، سواء بأنه تزوجها لمدة 6 أيام فقط، أو تلميحه بأن إحدى زوجاته أقدمت على عمل “سحر” تسبب في طلاقهما وقالت ريم: “سمعت إني اتجوزت 6 أيام… بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب، واللي مش هسمح بيه إن يا حرام إننا اتعمل لنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام اللي كانوا على علاقة ساعتها”.

وأضافت: “أقسم بالله وحياة الشهر الكريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقول اللي حصل في الكواليس.. ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم.. العمل عمل الله”، وكان أحمد سعد قد قال في حلقة الأمس، إنه بالرغم من صداقته الطويلة مع ريم البارودي وقصة حبهما، إلا أن زواجهما لم يستمر سوى 6 أيام فقط.