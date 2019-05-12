بالفيديو.. مؤامرات مي عز الدين ومحمد أنور ضد "سكسكة" في البرنسيسة بيسة

تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة، للفنانة مي عز الدين، باستمرار "بيسة" في مشاكسة المدرسين الذين يعملون في المدرسة التي تكون ناظرة بها، وهروب "سكسكة" جدة بيسة من يد الديانة، وأفتعالهاالمشاكل مع جيرانها.
تدور الأحداث حول محاولة "مرعي" وهو حجاج عبد العظيم، الربح من وراء المدرسة باقتراحه فكرة تشغيل أكثر من أتوبيس لنقل الطلاب, وهدف
تنتهي الحلقة السادسة من مسلسل البرنسيسة بيسة بلجوء "مأمون" لعمل صورة لـ "بيسة" يبارك لها على المدرسة, بعد اعترافه لـ سكسكة بقصة ميراثهاالأرض من عمها, ولسوء حظهم تقع الهدية في يد سكسكة, واكتشافها ان قطعة الأرض يوجد عليها مدرسة كبيرة.
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