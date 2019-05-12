إصابة محمد أنور بطلق ناري في ساقه

يستمر تواجد عبد الصبور في القسم، في الحلقة السادسة من مسلسل طلقة حظ، ويذهب إليه خطيب أخته، ويتفق معه على أنه سوف يوكل له محامي، وأنه سيخبر أهله بما حدث له.

وتقوم آيتن عامر بعمل عيد ميلاد، لشقيقة

عبد الصبورة، وفي هذه الأثناء يتم اخبارهم بأن عبد الصبور في القسم، ويختبيء عباس صديق عبد الصبور، الذي يقوم بدوره الفنان محمد أنور، في بنسيون، ويشك فيه ضابط كانمتواجد هناك، ويحاول الهرب ولكن الضابط يضربه بالنار في ساقه.

وتذهب السيدة التي بلغت عن عبد الصبور، إلى الضابط، الذي يخبرها بأن قضية عبد الصبور تم احالتها للنيابة، لتقول له بأن لديها دليل برائته، وتنتهي الحلقة

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والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.