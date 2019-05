في عيد ميلاده الـ 38.. تعرف علي أهم المحطات بحياة رامي مالك

يحتفل اليوم النجم العالمي رامي مالك بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 38، فهو من مواليد يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 1981، و قد بدأ نشاطه الفني عام 2004.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم العالمي رامي مالك:-

1- ولد النجم رامي مالك في لوس أنجلوس، لآباء مهاجرين مصريين، فوالده هو السيد سعيد مالك و كان يعمل كمرشد سياحي بالزوار من الغرب، و والدته هي السيدة نيللي عبد الملك و كانت تعمل كمحاسبة في إحدى الشركات، كما غادر والداه القاهرة في عام 1978.

2- تربى النجم رامي مالك وسط عائلته القبطية الأرثوذكسية، وتحدث اللغة العربية في المنزل حتى سن الرابعة، كما لديه شقيق توأم أسمه سامي، و هو أصغر سنًا بأربع دقائق، و يعمل معلمًا، كما لديه أيضاٌ شقيقة أسمها ياسمين، و تعمل طبيبة طوارئ.

3- أهتم والده بمحافظة أطفالهم على جذورهم المصرية، و كثيرا

ما أعطاه والده الهاتف للحديث مع عائلتهم الناطقة بالعربية من مسقط رأسهم سمالوط.

4- قضى الفنان العالمي رامي مالك الكثير من الوقت في طفولته بـتقليد الشخصيات وأداء الأصوات، و لذلك بحث عن منفذ لتلك الطاقة عندما ذهب مالك إلى ثانوية نوتردام، فلاحظ معلمه موهبته في مجال التأويل الدراميي، وشجعه بدلًا من ذلك على تمثيل مسرحي، و كانت تلك تضد رغبة والداه اللذان يرغبان أن يصبح محاميًا، فكفاح الفنان رامي مالك حتي أقنعهم بالناهية أن التمثيل لم يؤثر علي مستواه الدراسي.

5- و في عام 1999 تخرج الفنان العالمي رامي مالك من مدرسة نوتردام الثانوية، ثم حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل بإنديانا.

6- بدأ الفنان العالمي رامي مالك في مسيرته الفنية داخل عالم

السينما و التلفزيون و المسرح، و من أبرز أعماله الفنية:"Gilmore Girls"، "24"، "Medium"، "The war at home"، "Larry Crowne"، "Night at the Museum"، "Battleship"، "The Twilight Saga"، "The Master"، "Short Term 12"، """Ain't Them Bodies Saints، "Need for Speed، "Mr. Robot"، "Buster's Mal Heart"، "Papillon"، "Bohemian Rhapsody".

7- رشح النجم العالمي رامي مالك سبع مرات لجائرة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "Mr. Robot" في عام 2016، و فاز النجم رامي مالك رامي مالك بعد كل هذه الترشيحات بجائزتين كبيرتين وهما جائزة أفضل ممثل في دراما لعام 2016 في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوى وأيضا أفضل ممثل دور أول في حفل الإيمي 2016، و تم ترشيحه لجائزة الجولدن جلوب 3 مرات، ليحصل على أول جائزة جلودن جلوب له هذا العام عن دوره بفيلم "Bohemian Rasphody"، و هو نفس الدور الذي فاز عنه بكلاً من جائزة البافتا و جائزة نقابة ممثلي الشاشة، و فاز النجم العالمي رامي مالك بجائزة الأوسكار 2019، كأفضل ممثل عن دوره بفيلم "Bohemian Rasphody"، لكي يكتب للتاريخ أنه أول فائز بجائزة الأوسكار من أصول مصرية.