حلا شيحة ترفض الزواج بسبب محمد رمضان

يقوم محمد حربي "زلزال"، في الحلقة السادسة من مسلسل زلزال، بتفويض محامي من أجل إعادة الأرض التي اشتراها والده من خليل السياح قبل وفاته، لكنه خليل ينكر ذلك، ويقول له أن والده منحه 20 الف جنيه فقط من ثمن الأرض.
ويقول محامي خليل له، أن موقفهم مطمئن، لأنه لا يوجد أي دليل على أن والد زلزال قد اشترى منه الأرض، غير التسجيلات الصوتية التي مع ابنه، وأنهم سيقومون بتأجيل القضية مرة في الأخرى حتى كسب القضية.
ويتقدم عريس إلى صافية، التي تقوم
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
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