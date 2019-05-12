حماده هلال يكتشف سجن شقيق آيتن عامر في "ابن أصول"

يذهب جمال إلى منزل شقيقه هشام، في الحلقة السادسة من مسلسل إبن أصول، ليبتزه، بعد معرفته بزواجه من نعمة في السر، ويطلب منه مبلغ 100 ألف جنيه، كي لا يبلغ والدته صولا بهذا الخبر، ويتفاوض معه هشام، ويمنحه 20 ألف جنيه.

وتفكر أصول في تزويج هشام بعد الهلاوس التي أصابته في الفترة الأخيرة، وتختار له العروس، وتخبر صديقتها

ناني بهذا الخبر، تقوم صديقتها بالذهاب إلى العروسة ووالدتها وشقيقها وتحاول تطفيشهم، وتقول لهم أن هشام يعاني من حالة نفسية، ومن الافضل الابتعاد عنه.

ولا تستجيب عائلة العروس لتحذير ناني، ويذهبون للقاء هشام ووالدته، وتؤجر ناني شخص ملثم، للمرور امام هشام وهو مع عروسه كي يتأكدوا

من أنه يعاني من هلاوس، لكن خطتها تفشل، حيث ترى رحمة العروسة هي الاخرى هذا الشخص وتؤكد كلام هشام، كما تذهب ناني لتخبر هشام بأنها تعلم زواجه من نعمة وأن شقيقها في الحبس وليس خارج البلاد كما أخبرته.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير