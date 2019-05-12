بالفيديو.. اختفاء ياسمين عبد العزيز مرة أخرى في "لآخر نفس"

تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, حول الرواية التي يوجد بها حل اللغز الذي كان يخبئه ظابط الشرطة المقتول

"حازم", و وصول أحد العصابات التي تطارد عائلة حازم, وخطفت "يونس, وليلى" أطفال سلمى للرواية, مقابل رجوع أحدأطفالها, ومساعدة "أدهم" لسلمى في رحلة هروبها من الشرطة لتورطها في مقتل لواء الشرطة.

وتنتهي الحلقة باختفاء سلمى مرة أخرى لمعرفتها بأن سليم له علاقة بـ شكري رجل الأعمال و من أكبر تجار الأثار .