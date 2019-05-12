تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, حول الرواية التي يوجد بها حل اللغز الذي كان يخبئه ظابط الشرطة المقتول"حازم", و وصول أحد العصابات التي تطارد عائلة حازم, وخطفت "يونس, وليلى" أطفال سلمى للرواية, مقابل رجوع أحد
وتنتهي الحلقة باختفاء سلمى مرة أخرى لمعرفتها بأن سليم له علاقة بـ شكري رجل الأعمال و من أكبر تجار الأثار .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. اختفاء ياسمين عبد العزيز مرة أخرى في "لآخر نفس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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