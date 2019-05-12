تبدأ الحلقة ٦ من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، بإخبار نور لأولاد اختها فريدة عن وفاة والدتهم، وهنا انهار الأولاد ولم يصدقوا ما قيل، وما كان من نور سوى أن تهدأهم، على الرغم من انهيارها وحزنها الشديد على أختها، وأخبرت أيضا والدتها " سوسن بدر" والتي لم تتقبل الخبر ولم تصدقه حتى الآن، كل هذا وسط حزن ودموع من الجميع حيث سادت حالة من الحزن والبكاء على الممثلين بالمسلسل.
تذهب نور لترى سيارة اختها والتي عثرت عليها الشرطة بعد العثور على جثتها،وتعثر نور داخل سيارة اختها على كارت لدكتور نفسي "تنويم مغناطيسي"، وما زالت التحريات مستمرة لمعرفة إن كان وفاة فريدة حادثة ام مدبرة وتم قتلها ، خاصة وأن سيارتها عثر عليها في حلوان وجثة فريدة كانت في مياة النيل بعيدة جدًا عنها.
يصل مصطفى زميل نور في شغل لندن، إلى مصر لكي يقف بجانبها خاصة وأنه يحبها كثيرًا ويريد الزواج منها، وأثناء تواجد عمر خطيبها السابق وطليق أختها فريدة
يظهر الفنان جمال سليمان في دفن جثمان فريدة ويتقدم بالعزاء لأختها ووالدتها، وفجأة تلاحظ نور فتى يراقب دفنة اختها من بعيد وتجري وراه لتعلم من هو ولماذا يراقبها طوال الوقت، ويجري ورائها الظابط حسن وصديقها مصطفى وطليق اختها فريدة " عمر" وتأخذ رقم "الموتوسيكل" الذي هرب به ويتعهد لها حسن بأن يجلبه ويحقق معه ويعرف من هو وماذا يريد.
تنتهي الحلقة بجري سوسن بدر وراء فتاة تشبه فريدة ابنتها المقتولة، والحلقة القادمة ستوضح من تلك الفتاة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام عبد الغفور تلجأ لدكتور تنويم مغناطيسي في "زي الشمس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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