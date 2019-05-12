هنا الزاهد تتزوج من الملك خوفو في الواد سيد الشحات

يستمر سيد وزوجته وريتاج وشقيقه فخر، في العصر الفرعوني، ويرغب الملك خوفو في الزواج من ريتاج قبل أن تصبح عروس النيل، ويقنعها فخر بأن توافق، حيث يغريها بأنها ستصبح الملكة .
ويكتشف سيد الذي يعيش بعيدًا عنهم عند عالم تحنيط،أنها عروس الملك خوفو، فيذهب إلى هناك ويحاول إفشال الفرح لكنه لا ينجح في ذلك، ويصبح فخر كبير المهندسين لدى الملك خوفو.
ويقول فخر لشقيقه سيد بأنهم من الممكن أن يستفيدوا
والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.
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