انهيار محمد ممدوح ودخوله المستشفى في "قابيل"

تبدأ الحلقة ٨ من مسلسل قابيل للنجم محمد ممدوح، بحديث الإعلام عن مقتل الضحية ٤ لقابيل " شيماء" زوجة الكومي المقتول في الحلقة السابقة، وأنها لم تقتل بعد، والصورة التي نشرها المجرم غير واضحة وهناك شك في مصدقيتها، ومن هنا بدأ طارق وعبد الرحمن في التحري وراء الموضوع.

يذهب طارق وعبد الرحمن لوالدة شيماء لمعرفة حياة وشخصية الضحية،

والتي تزوجت من الكومي الذي يكبرها بسنوات من أجل الأموال نظرًا لفقرها الشديد، ولكنها على العكس فقد عاشت حياة تعيسة معه ومليئة بالمشاكل.

يرد قابيل على شكوك الميديا والشرطة حول قتله للكومي وشيماء زوجته، بإرساله رسالة للشرطة على مكان جثث شيماء والكومي، وسادت ابتسامة على وجه طارق

بمجرد رؤيته لجثت الكومي قاتل زوجته سارة، وهنا يتوجه له اتهام رسمي بقتله للكومي، وينهار طارق نفسيًا ويتخيل وجود الكومي أمامه ويصيح في وجهه ويحاول أن يقتله، وهنا ينادي عليه زميله عبد الرحمن ليفيق طارق بعدها ويذهب مسرعًا.

تنتهي الحلقة بذهاب طارق للمنزل ويغمى عليه بسبب الضفوطات النفسية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، وأثناء تواجده بالمشفى سمع من التليفزيون أن هناك ضحية جديدة لقابيل المجرم، وخرج من المستشفى مهرولًا يتصل بزميله عبد الرحمن لمقابلته.