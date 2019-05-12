كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص الحلقة السادسة من "هوجان".. القبض على محمد إمام بعد إطلاق أعيرة نارية عليه.. وصلاح عبد الله يتحد مع كريم عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.

من ضمن هذه الأحداث، هروب الفنان محمد إمام والذي يجسد دور "هوجان"، بعد قتل الفنانة إنعام سالوسة "خالة وردة"، لكونها إحدى أفراد عائلة الوردانيه، التي قتل كبيرهم على يد "هوجان"، بالخطأ في أحد الموالد.

وفي هذا السياق، أطلقت على "هوجان"، بعض الطلقات النارية، وتم إصابته في ذراعه، حتى استطاع "هوجان" الهروب والوصول إلى بيت "نوجة".

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واتحد الفنان صلاح عبد الله "بهلول"، خلال أحداث المسلسل مع كريم عبد العزيز "لطفي الحراق"، وأوس أوس "حورس"، حتى يستعيدوا أمواله التي سرقتها ميرنا نور الدين "ورده".

وأختتمت أحداث الحلقة، بتوريط "هوجان"، في سرقة فيلا، بحجة أن صاحب الفيلا سارق كبير، ويستولى على أموال الفقراء واليتامى، ولكن سرعان ما لاحظ رجال أمن الفيلا، وألقوا القبض عليهم.

"هوجان"، مسلسل مصرى من إنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف محمد صلاح العزب.