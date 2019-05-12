كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة عبدالرزاق عن دورها في "حدوتة مرة": "بحب أغير جلدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة غادة عبدالرزاق إن شخصية "مرة" التي تقدمها في مسلسل "حدوتة مرة" افتقدت الحنية منذ صغرها وانعكس عليها في كبرها.

وأكدت "غادة" في لقاء تلفزيوني في برنامج "Trending" المذاع عبر فضائية mbc4، أنها فنانة وتحب تقديم جميع الأدوار، قائلة: "بحب أغير جلدي".