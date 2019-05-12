كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة عبدالرزاق عن دورها في "حدوتة مرة": "بحب أغير جلدي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الفنانة غادة عبدالرزاق إن شخصية "مرة" التي تقدمها في مسلسل "حدوتة مرة" افتقدت الحنية منذ صغرها وانعكس عليها في كبرها.
وأكدت "غادة" في لقاء تلفزيوني في برنامج "Trending" المذاع عبر فضائية mbc4، أنها فنانة وتحب تقديم جميع الأدوار، قائلة: "بحب أغير جلدي".
وأضافت "غادة" أن الفنان عادل أدهم كان محبوبًا رغم أنه قدم أدوارًا شريرةً، مؤكدة أن الجمهور لديه استيعاب ويفرق بين الشخصية المقدمة على الشاشة والفنان، كاشفة أن الحلقات المقبلة ستشهد قصص ومفاجآت جديدة.
"حدوتة مرة" من إنتاج طارق صيام، من تأليف عمرو عبد الحميد، وإخراج ياسمين أحمد، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرزاق ومحمد شاهين وعبدالرحمن أبوزهرة.