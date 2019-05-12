ندى أبو فرحات تهدد باسل خياط في "الكاتب"

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كشفت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويُعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، عن زواج طليقة يونس جبران من صاحب دار النشر المتعاقد معها سرًا، بعدما راقبها الصحافي "رائد".

واستدعى المخرج المسرحي فادي، الكاتب الشاب شادي، وعرض عليه تقديم روايته "طفلتي المدللة" على المسرح، ليرد بها حق تمارا المقتولة، لكن شادي أخبره أنه مزق الرواية ولا يمتلك نسخة أخرى، لكنه يتذكر بعض تفاصيلها.