كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرنسيسة بيسة.. مي عز الدين تقلد "أطاطا" والجمهور يطالبها بالاعتزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت الفنانة مي عز الدين، لحملة من الانتقادات منذ بدء العملية الدعائية لمسلسلها الجديد "البرنسيسية بيسة" والذ تجسد من خلاله شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، والثانية "الجدة سكسة".

واتهم البعض مي، بتقليدها لشخصية محمد سعد، في فيلم " عوكل" والذي جسد من خلاله شخصية الجدة أطاطا.

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ومن بين المنتقدين لمي عز الدين، الناقدة ماجدة خير الله، التي أكدت على تقمص مي، لشخصية الجدة أطاطا، وعدم قدرتها على تجسيد الشخصيات.

ونظرا لكم التعليقات السلبية التي تتلقاها مي يوميا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قامت بغلق خاصية التعليقات عبر حسابها الخاص بموقع انستجرام.

ومن بين التعليقات التي انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة مي، بالاعتزال لعدم قدرتها على التمثيل بشكل محترف.