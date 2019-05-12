كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص الحلقة السادسة من "كلبش3".. أحمد العوضي يتورط في عمل اجرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحقلة السادسة من مسلسل "كلبش"، الجزء الثالث، بطولة الفنان أمير كرارة، أجواءً من الإثارة والتشويق.

وبدأت أحداث الحلقة، بمشاجرة الفنان هشام سليم والذي يجسد دور أكرم صفوان رجل الأعمال الفاسد، مع شقيقه الأصغر الذي يتعاطى المواد المخدرة، ويقرر بأن يعمل معه بالشركة، إضافة إلى وضعه تحت الحراسة المشددة.

فيما تورط الفنان أحمد العوضي، والذي يجسد دور "بروس لي"، أحد أعضاء فريق الحراسات الخاصة بشركة "سليم الأنصاري"، في عمل إجرامي جديد ولكنه رفض استكماله.

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بينما تفاجأ "سليم الانصاري، بأن ابنه محمود علوان رجال الاعمال والسياسي، ستصل إلى مصر قبل موعد وصولها الرسمي بأسبوع، مما دفع شركة سليم الانصاري، في تكثيف التجهيزات استقبالا لها|، ولحمايتها بشكل جيد.

وفي نفس السياق، بدأ سليم الانصاري، وفريق علم الحراسة، في التجهيزات الاخيرة، لتامين أبنه رجل الاعمال والسياسي محمود علوان، ولكن تفاجا ان "بروس لي"، قد تورط مع بلطجيا في عمل اجرامي، ورفض "بروس لي"، أن يكشف عن سياق العملية، ولكن "الانصاري"، رفض ان يستمر في العمل، وقام بطرده من الشركة.

وأختتمت احداث الحلقة، بأجواء غامضة، حيث تفاجا "سليم الانصاري"، أن أحمد العوضي، ويسرا اللوزي، ومحمد علي رزق، يعملان بالاساس في الداخلية، وبالاخص مع اللواء جلال.

مسلسل "كلبش 3" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.